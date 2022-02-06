Konya'da 5 kişi kaçak kazıda kullanılan malzemelerle yakalandı - Haberler
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Konya'da 5 kişi kaçak kazıda kullanılan malzemelerle yakalandı

AA, Serhat Çetinkaya - Güncel
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Konya'da 5 kişi kaçak kazıda kullanılan malzemelerle yakalandı

Konya'nın Sarayönü ilçesinde araçta yapılan aramada kaçak kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi, 5 zanlı gözaltına alındı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Konya'nın Sarayönü ilçesinde araçta yapılan aramada kaçak kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi, 5 zanlı gözaltına alındı.

Sarayönü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ladik Mahallesi'nde gece saatlerinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Jandarma, yürüttüğü çalışma neticesi kaçak kazı yapma hazırlandığındaki M.K, O.K, S.S, O.K. ve İ.A'yı yakaladı.

Şüphelilerin aracındaki aramada jeneratör, 22 el yapımı patlayıcı, patlayıcı yapımında kullanılan 3 kilo kimyasal, bir hilti ve uçları, 25 metre elektrik kablosu ile çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

AA / Serhat Çetinkaya - Güncel

Jandarma, Hisarcık, Sarayönü, Konya, Güncel, Haber

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