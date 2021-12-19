Konya'da 5 kilo eroin ele geçirildi: 5 kişi tutuklandı - Haberler
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Konya'da 5 kilo eroin ele geçirildi: 5 kişi tutuklandı

Konya'da 5 kilo eroin ele geçirildi: 5 kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'da zehir tacirlerine yönelik gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda 5 kilo eroin maddesi ve bin 675 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

KONYA (İHA) - Konya'da zehir tacirlerine yönelik gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda 5 kilo eroin maddesi ve bin 675 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 kişi, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirleri tarafından piyasaya sürülmek üzere hazırlanan uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesi için çalışma başlattı. Teknik ve fiziki tabin ardından harekete geçen narkotik ekipleri, durdurdukları bir araçta yaptıkları aramada 10 parça halinde 5 kilogram eroin ele geçirildi. Araçta bulunan 4 kişi gözaltına alınırken, eroin maddesine el konuldu.

Öte yandan, narkotik ekipleri sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, merkez Karatay ilçesi Ali Ulvi Kurucu Caddesi'nde bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, bin 675 adet sentetik uyuşturucu hap maddesi ele geçirildi. Bu olayla ilgili de 1 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak/nakletmek suçlarından gözaltına alınan 5 kişi sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Konya'da 5 kilo eroin ele geçirildi: 5 kişi tutuklandı

Konya'da 5 kilo eroin ele geçirildi: 5 kişi tutuklandı

Konya'da 5 kilo eroin ele geçirildi: 5 kişi tutuklandı

Konya'da 5 kilo eroin ele geçirildi: 5 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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