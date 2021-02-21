Konya'da 40 tabanca ile yakalanan 5 kişi tutuklandı
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Konya'da 40 tabanca ile yakalanan 5 kişi tutuklandı

21.02.2021 10:26 | Son Güncelleme: 21.02.2021 10:29
Konya'da 40 tabanca ile yakalanan 5 kişi tutuklandı

KONYA'da jandarmanın silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

KONYA'da jandarmanın silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı. Yapılan aramada bulunan 40 tabancayla  da el konuldu. 

Konya ve Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları ortak çalışmada 5 kişinin merkez Selçuklu ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaştı. Jandarma, şüphelilerin bulunduğu iki farklı adresi tespit ederek operasyon düzenledi. Operasyonda B.Y., H.A., N.B., F.P. ve T.B. gözaltına alındı. Yapılan aramada 40  tabanca ve 7 mermi ele geçirildi. 5 kişi yapılan sorgulamanın ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ

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