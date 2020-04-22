Konya'da 1 yayla karantinaya alındı
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Emirgazi, Kale, Güncel, Haber

Konya'da 1 yayla karantinaya alındı

KONYA'nın Emirgazi ilçesindeki Avren Yaylası, 6 kişide koronavirüse rastlanılması üzerine karantinaya alındı.

22.04.2020 20:58 | Son Güncelleme: 22.04.2020 20:58
Konya'da 1 yayla karantinaya alındı

KONYA'nın Emirgazi ilçesindeki Avren Yaylası, 6 kişide koronavirüse rastlanılması üzerine karantinaya alındı. 

Emirgazi ilçesi Kale Mahallesi'ne bağlı yaklaşık 120 kişinin oturduğu Avren Yaylası'nda 6 kişide koronavirüse rastlandı. Temasa geçtikleri kişi sayısı fazla olması üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği yayla karantinaya alındı. Sağlık ekiplerince yaylada sağlık taraması yapıldı. Yayla sakinleri sokağa çıkartılmazken, jandarma ekipleri de giriş ve çıkışları kapatıp, önlem aldı.

  


Kaynak: DHA

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