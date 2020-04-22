Konya'da 1 yayla karantinaya alındı KONYA'nın Emirgazi ilçesindeki Avren Yaylası, 6 kişide koronavirüse rastlanılması üzerine karantinaya alındı.

KONYA'nın Emirgazi ilçesindeki Avren Yaylası, 6 kişide koronavirüse rastlanılması üzerine karantinaya alındı.

Emirgazi ilçesi Kale Mahallesi'ne bağlı yaklaşık 120 kişinin oturduğu Avren Yaylası'nda 6 kişide koronavirüse rastlandı. Temasa geçtikleri kişi sayısı fazla olması üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği yayla karantinaya alındı. Sağlık ekiplerince yaylada sağlık taraması yapıldı. Yayla sakinleri sokağa çıkartılmazken, jandarma ekipleri de giriş ve çıkışları kapatıp, önlem aldı.

Kaynak: DHA