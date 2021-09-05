Son dakika! Konya'da 1 kişinin öldürüldüğü 5 kişinin yaralandığı olayın şüphelileri adliyede
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Konya'da 1 kişinin öldürüldüğü 5 kişinin yaralandığı olayın şüphelileri adliyede

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Konya'da 1 kişinin öldürüldüğü 5 kişinin yaralandığı olayın şüphelileri adliyede Konya'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı olayın şüphelileri 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Konya'da 1 kişinin öldürüldüğü 5 kişinin yaralandığı olayın şüphelileri adliyede

KONYA - Konya'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı olayın şüphelileri 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün 17.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Şehit Dursun Arslan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kaygusuz K. ile oğulları Yunus K. ve Ali K., aralarında daha önceden husumet bulunan 35 yaşındaki Ramazan Topbaş'ın sokak üzerindeki evine gitti. Bu sırada çıkan tartışma sonrasında şüpheliler, yanlarında bulunan av tüfeği ile ateş açtı. Açılan ateş sonrası evde bulunan Ramazan Topbaş, 2 yaşındaki T.R. ile annesi Gülistan R., Haydar H., Şahin R. ve karşı aileden Kaygusuz K., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Ramazan Topbaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

"Şüphelilerden iki kardeş ve amcaoğulları yakalandı"

Öte yandan, olay yerindeki incelemelerini tamamlayan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptığı çalışmada kavgada tüfeği kullanan 20 yaşındaki Ali K., kardeşi Yunus K. ve amcasının oğlu Bektaş K.'yı suç aleti av tüfeği ile birlikte yakalarken, olaya karıştığı tespit edilen Rıza R. de gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Son dakika! Konya'da 1 kişinin öldürüldüğü 5 kişinin yaralandığı olayın şüphelileri adliyede
Son dakika! Konya'da 1 kişinin öldürüldüğü 5 kişinin yaralandığı olayın şüphelileri adliyede
Son dakika! Konya'da 1 kişinin öldürüldüğü 5 kişinin yaralandığı olayın şüphelileri adliyede
Son dakika! Konya'da 1 kişinin öldürüldüğü 5 kişinin yaralandığı olayın şüphelileri adliyede

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İbrahim Yetkin

Son dakika haberleri... Kargaları korkutmak için tüfekle ateş etti, balkondaki komşunu vurdu
Son dakika haberleri... Kargaları korkutmak için tüfekle ateş etti, balkondaki komşunu vurdu
Konya'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı
Konya'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Tanju Özcan Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Gülşen Düm Tek Tek Hande Erçel Ferhan Şensoy
Spor Salih Uçan Alper Yılmaz Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika! Konya'da 1 kişinin öldürüldüğü 5 kişinin yaralandığı olayın şüphelileri adliyede - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.9.2021 17:02:27. #1.15#

title