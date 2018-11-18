Konya Büyükşehir Heyeti, Kocaeli'ndeki Yatırımları Gezdi

KOCAELİ(İHA) – Konya Büyükşehir Belediyesi'nden gelen yönetici heyet, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin il genelindeki proje ve yatırım çalışmalarını gezdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi heyeti Kocaeli'ndeki çeşitli yatırım ve projeleri gezerek bilgi aldı. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Mücahit Sami Küçüktığlı, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Ceylani Kılıç, Kültür Yayınları ve Organizasyon Müdürü Hasan Boydak ve Kültür Merkezi Müdürü Osman Hakkı Zabunoğlu'ndan oluşan heyet Diriliş Kampı, Doğal Yaşam Parkı Ormanya, Sekapark, ağaçlandırma ve sahil düzenlemeleri gibi yatırımları inceledi.

Heyete Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden Başkan Danışmanı Veysel Özkaraaslan, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanı Cenan Turan, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Park Bahçeler İdare Şube Müdürü Volkan Akbaş ve Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Fatih Dizar eşlik etti. Kültürel ve sosyal yatırımları çok beğenen heyete, gerçekleşen çalışmalar hakkında sunum yapılarak bilgi verildi. - KOCAELİ