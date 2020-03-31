Konya Büyükşehir Belediyesi sosyal hayatı evlere getiriyor Konya Büyükşehir Belediyesi, Korona virüs salgını nedeniyle "Evde kal" çağrısına uyarak dışarıya çıkmayan vatandaşların evlerine kültür sanat hayatının önemli isimlerini konuk ediyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Korona virüs salgını nedeniyle "Evde kal" çağrısına uyarak dışarıya çıkmayan vatandaşların evlerine kültür sanat hayatının önemli isimlerini konuk ediyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar için YouTube kanalından çeşitli faaliyetler gerçekleştiriyor. Evde kalan çocuklar için eğitici ve eğlence içerikli etkinlikler hazırlayan Konya Büyükşehir Belediyesi, yetişkinler için de çeşitli konular üzerinde söyleşiler hazırlıyor. "Siz evde kalın biz sosyal hayatı evinize getirelim" sloganıyla evlerinde kalan Konyalılarla YouTube kanalından Türkiye'nin yakından tanıdığı isimleri buluşturan Büyükşehir Belediyesi, programların ilkinde Yazar Hayati İnanç'ı konuk etti. İnanç, edebiyat üzerine Konyalılara özel keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi. Programların ikincisinde ise Şair-Yazar Serdar Tuncer şiirleri ve hoş sohbeti ile Konyalılara hitap etti. Konya Büyükşehir Belediyesi önümüzdeki günlerde; Yazar ve Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu, Televizyon Programcısı Bekir Develioğlu, Tarihçi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Tarihçi-Yazar Yavuz Bahadıroğlu, İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu, Gazeteci-Yazar Erem Şentürk ve Aile Danışmanı Hatice Kübra Tongar'ı YouTube kanalı üzerinden Konyalılarla buluşturacak. - KONYA

Kaynak: İHA