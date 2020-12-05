KONYA/AKSARAY - Sokaklar boş kaldı
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KONYA/AKSARAY - Sokaklar boş kaldı

05.12.2020 15:00 | Son Güncelleme: 05.12.2020 15:05

Konya'da boş kalan cadde ve meydanların drone ile görüntülenmesi Polis ekiplerinin uygulaması Mevlana Meydanı Alaaddin Meydanı Boş cadde ve sokaklar Aksaray'da boş kalan cadde ve meydanlar Polis ekiplerinin denetimlerde bulunması KONYA/AKSARAY - Konya'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19)...

Konya'da boş kalan cadde ve meydanların drone ile görüntülenmesi

Polis ekiplerinin uygulaması

Mevlana Meydanı

Alaaddin Meydanı

Boş cadde ve sokaklar

Aksaray'da boş kalan cadde ve meydanlar

Polis ekiplerinin denetimlerde bulunması KONYA/AKSARAY - Konya'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.

KONYA/AKSARAY - Sokaklar boş kaldı
KONYA/AKSARAY - Sokaklar boş kaldı
KONYA/AKSARAY - Sokaklar boş kaldı
KONYA/AKSARAY - Sokaklar boş kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Coşkun

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