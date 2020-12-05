KONYA/AKSARAY - Sokaklar boş kaldı
Konya'da boş kalan cadde ve meydanların drone ile görüntülenmesi Polis ekiplerinin uygulaması Mevlana Meydanı Alaaddin Meydanı Boş cadde ve sokaklar Aksaray'da boş kalan cadde ve meydanlar Polis ekiplerinin denetimlerde bulunması KONYA/AKSARAY - Konya'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19)...
Konya'da boş kalan cadde ve meydanların drone ile görüntülenmesi
Polis ekiplerinin uygulaması
Mevlana Meydanı
Alaaddin Meydanı
Boş cadde ve sokaklar
Aksaray'da boş kalan cadde ve meydanlar
Polis ekiplerinin denetimlerde bulunması KONYA/AKSARAY - Konya'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Coşkun