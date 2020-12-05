KONYA/AKSARAY - Sokaklar boş kaldı

Konya'da boş kalan cadde ve meydanların drone ile görüntülenmesi Polis ekiplerinin uygulaması Mevlana Meydanı Alaaddin Meydanı Boş cadde ve sokaklar Aksaray'da boş kalan cadde ve meydanlar Polis ekiplerinin denetimlerde bulunması KONYA/AKSARAY - Konya'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19)...