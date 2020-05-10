KONYA 65 yaş ve üstü olanlar, şehitlik ve mezarlığa akın etti

65 yaş ve üstü olanlar, şehitlik ve mezarlığa akın ettiKONYA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş ve üstü kişiler, şehitlik ve mezarlıkları ziyaret edip, dua etti.

65 yaş ve üstü olanlar, şehitlik ve mezarlığa akın etti

KONYA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş ve üstü kişiler, şehitlik ve mezarlıkları ziyaret edip, dua etti.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda 65 yaş ve üstü olanlar, bugün saat 11.00 ve 15.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Bunun üzerine Konya'da sokağa çıkan 65 yaş ve üstü kişilerin ilk adresi şehitlik ve mezarlıkları ziyaret oldu. Dua edip, mezarlıkları sulayıp bakımlarını yaptılar.

Şehit yakını olmamasına rağmen oğlu Hüseyin Türkmen'in refakatinde şehitliği ziyaret edip dua eden Naciye Türkmen (75), "Onların şefaatinden mahrum kalmamamızı istiyorum. Onların yattığı yerler cennet mekanı olsun. Onlara bizlerde komşu olalım. Allah'ım böyle sıkıntıları bir daha bizlere vermesin. Şehit yakınım yok, ziyarete geldim."dedi.

Evde kaldığı sürede sıkılmadığını ifade eden Türkmen,"Gerçekten bu sınavı iyi geçirmeyi temenni ederim. Kuranımı okudum. Namazımı kıldım. İbadetlerimi yaptım. Asla sıkılmadım. Cumhurbaşkanımızdan da Allah razı olsun. Devletimizden, milletimizden oralarda görev yapan kişileri Allah güç kuvvet versin. Sabır kanaat versin. Bu mutluluk günlerimize ulaşalım. Bu huzursuz günlerimiz üzerimizden gitsin inşallah. "diye konuştu.

Eşi Hediye Mıhçı ile birlikte şehitliği ve Musalla Mezarlığı'nı ziyaret eden Muzaffer Mıhçı (78), " Bunaldık. Hemen saat 11.00'de dışarı çıktık."dedi. Eşi Hediye Mıhçı (73) ise normal dönemde evden fazla çıkamadıklarını belirterek, "Zaten yaşlı olduğumuz için çok dışarı çıkamıyoruz. Eve kapandık. Bir şekilde günlerimizi geçirdik. Başka ülkelere bakınca en az bizim ülkemizde salgın var. Ona da seviniyoruz."diye konuştu.

Mezarlığı ziyaret eden Tahsin Ataman (68) da, "İlk cuma namazı yasaklandığından itibaren evdeyim. Kanunlara uyacağız. Ne gerekiyorsa yapacağız. Mezarlığı ziyaret edip. Biraz gezip, saatimiz geldiğinde eve gideceğiz. "dedi.

Ailesinin mezarlarını sulayıp, dua eden Bekir Koçkeçeci (84) da şunları söyledi:

"Evde Kur'an okudum. Evden zaten fazla dışarı çıkmıyordum. Bu yüzden çıkmadım, iyi oldu. Allah razı olsun. Yalnız arada bir, bize sokağa çıkma imkanı verseler iyi olur. Evde hareketsiz kaldık. Normal dönemde de sadece market alışveriş içini çıkardım. Burada mezarda ailem var; annem, babam, oğlum, eşim var. Mezarlarını sulayıp, dua okuyup gideceğim. Allah bu hastalıktan bizi kurtarsın."

Kaynak: DHA