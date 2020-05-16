KONYA 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı
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KONYA 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdıKONYA'nın Ereğli ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

KONYA 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı
16.05.2020 15:12 | Son Güncelleme: 16.05.2020 15:12

5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

KONYA'nın Ereğli ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Konya-Adana karayolunun 6'ncı kilometresinde meydana geldi. Hamit Öğüt yönetimindeki 06 FD 8516 plakalı hafif ticari araç ile Mustafa Sert idaresindeki 42 YJ 494 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Kaza'da her iki aracın sürücüleriyle birlikte toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı da güvenlik kameralarına yansıdı.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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