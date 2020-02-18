Konut kuraları Haziran'da çekilecek
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Konut kuraları Haziran'da çekilecek

AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, 506 adet Toplu Konut'un kura çekimi 2 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirileceğini söyledi.

18.02.2020 15:57 | Son Güncelleme: 18.02.2020 15:57
Konut kuraları Haziran'da çekilecek

AK Parti İl Başkanı Mehmet , 506 adet Toplu Konut'un kura çekimi 2 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirileceğini söyledi.


İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, 'te TOKİ'nin konut sıkıntısını çözmek için projelerin başladığını ifade ederek, "Belediye Başkanımız Mehmet Abdi Bulut'un yoğun gayretleriyle ilimize yeni konut alanları belirlendi. Konut alanlarının TOKİ'pye verilmesinden sonra çalışmalar başlamıştır. Kilis'e yapılacak olan 2.Etap, 506 adet Toplu Konut'un kura çekimi 2 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilecektir" dedi. - KİLİS

Kaynak: İHA
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