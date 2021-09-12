Konuşmak için çağırdığı husumetlisini sokak ortasında öldürdü (2) - Haberler
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Konuşmak için çağırdığı husumetlisini sokak ortasında öldürdü (2)

Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Haberler | Güncel
Konuşmak için çağırdığı husumetlisini sokak ortasında öldürdü (2)

İHBAR ETTİĞİNİ DÜŞÜNDÜĞÜ İÇİN ÖLDÜRMÜŞİzmir'in Konak ilçesinde Savaş Akova'nın (28) husumetlisi M.K. tarafından öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İHBAR ETTİĞİNİ DÜŞÜNDÜĞÜ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

İzmir'in Konak ilçesinde Savaş Akova'nın (28) husumetlisi M.K. tarafından öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Kentte asayişin sağlanması ve suçun önlenmesi amacıyla geçen günlerde İzmir polisinin iş yerine düzenlediği operasyonda ruhsatsız tabanca ele geçirilen M.K.'nin kendisini Akova'nın ihbar ettiğini düşündüğü, bu nedenle tartıştıkları iddia edildi.

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Konuyu konuşmak için bugün tekrar bir araya geldiklerinde yaşanan tartışma üzerine M.K.'nin cinayeti işlediği ileri sürüldü. M.K.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Öte yandan polis ekipleri, Akova ile görüşmeye geldiğinde M.K.'nin yanında oldukları belirlenen 2 kişiyi de gözaltına aldı.

Davut CAN/ İZMİR,


Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Son Dakika Haberleri
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