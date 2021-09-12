Konuşmak için çağırdığı husumetlisini sokak ortasında öldürdü (2)

İHBAR ETTİĞİNİ DÜŞÜNDÜĞÜ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

İzmir'in Konak ilçesinde Savaş Akova'nın (28) husumetlisi M.K. tarafından öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Kentte asayişin sağlanması ve suçun önlenmesi amacıyla geçen günlerde İzmir polisinin iş yerine düzenlediği operasyonda ruhsatsız tabanca ele geçirilen M.K.'nin kendisini Akova'nın ihbar ettiğini düşündüğü, bu nedenle tartıştıkları iddia edildi.