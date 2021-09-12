Konuşmak için çağırdığı husumetlisini sokak ortasında öldürdü - Haberler
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Konuşmak için çağırdığı husumetlisini sokak ortasında öldürdü

Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Haberler | Güncel
Konuşmak için çağırdığı husumetlisini sokak ortasında öldürdü

İZMİR'in Konak ilçesinde, M.K, aralarında husumet bulunan Savaş Akova'yı (28) çıkan tartışmada tabancayla vurarak öldürdü.

İZMİR'in Konak ilçesinde, M.K, aralarında husumet bulunan Savaş Akova'yı (28) çıkan tartışmada tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, saat 08.30 sıralarında Boğaziçi Mahallesi 2700 Sokak'a meydana geldi. İddiaya göre, M.K., aralarında husumet bulunan Savaş Akova'yı konuşmak için yanına çağırdı. Akova, 35 RH 506 plakalı otomobiliyle M.K. ile buluşmaya gitti. Buluşma noktasında otomobilinden inen Akova ile M.K., arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle M.K. tabancıyla Akova'yı göğsünden vurdu. Akova kanlar içinde kalırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İki ay önce baba olduğu belirtilen Akova, yolda hayatını kaybetti. Kaçan şüpheli M.K.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.


Konuşmak için çağırdığı husumetlisini sokak ortasında öldürdü

Konuşmak için çağırdığı husumetlisini sokak ortasında öldürdü

Konuşmak için çağırdığı husumetlisini sokak ortasında öldürdü

Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Son Dakika Haberleri
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Haber: Konuşmak için çağırdığı husumetlisini sokak ortasında öldürdü - Haberler
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