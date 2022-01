Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programı gün geçtikçe popülerliğini kazanıyor. Herkes tarafından yoğun ilgi ile izlediği Konuşanlar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. Seyircinin büyük sempatisini kazanan ünlü komedyen, Konuşanlar programı ilk olarak Youtube'da başlarken daha sonra Exxen platformuna geçmiştir. Küçükten büyüğe izlenen program yeni bölüm fragmanı geldi mi sorularına yanıt aranıyor. Konuşanlar son bölüm izle! Hasan Can Kaya Konuşanlar 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Konuşanlar yeni bölüm fragmanı! Konuşanlar son bölüm ne oldu? Konuşanlar 52. bölüm fragmanı izle! Detaylar haberimizdedir…

KONUŞANLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Exxen platformunda yayınlananKonuşanlar 51. bölümünde UZİ konuk oldu. Hasan Can Kaya'nın sempatik sunumuyla gerçekleşen program, eski nikah şahidi ile evlenen çift damgasını vurdu. Birbirinden renkli konukla gerçekleşen Konuşanlar programı Exxen üzerinden yayınlanmaktadır. Konuşanlar programına son olarak konuşan bir izleyici, sevgilisini doğum gününde ciğerciye götürdüğü anısını anlatarak Hasan Can Kaya ve UZİ olmak üzere seyirciye keyifli anlar yaşattı.

KONUŞANLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI LİNKİ!

