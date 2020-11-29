Konuşanlar 'Musa' kimdir? Musa Toktaş kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!

Youtube'da milyonlarca izlenmesi olan Konuşanlar programının konuklarından biri olan Musa'nın hayatı ve hakkında bilgiler izleyiciler tarafından merak edildi. Peki Konuşanlar Musa kimdir? Musa Toktaş nereli, kaç yaşında, mesleği ne, hayatı ve hakkında bilgiler nelerdir?

Konuşanlar izleyicileri Musa'nın hayatını merak ediyor. Peki Konuşanlar'ın Musa'sı, Musa Toktaş kimdir, nereli, kaç yaşında, şirketinin ismi ne, ne iş yapıyor? Hayatı ve hakkındaki tüm bilgiler sizlerle...

KONUŞANLAR 'MUSA TOKTAŞ' KİMDİR?

Konuşanlar 'Musa' Kayserili olup bir yazılım şirketinde çalışmaktadır. 2 yıldır sahibi olduğu yazılım şirketinde birtakım çalışmalar yürütmektedir. Konuşanlar Musa'nın en büyük hedefi Uzay ajansı kurmak. Birçok alanda çalışmalar kaydeden Musa Toktaş yaptığı çalışmaları kendi instagram adresinde ve web sitesinde paylaşıyor.

KONUŞANLAR 'MUSA' HANGİ BÖLÜMDE?

Hasan Can Kaya'nın sunduğu Konuşanlar Talk Show programında Musa Toktaş 13. bölümde yer alıyor. Bölümün en çok çarpı alanı olan Musa programda da şampiyon olmuştu.

Konuşanlar'ın en çok izlenilen bölümlerinden birisi 13. bölüm. Şuana kadar 6.3 milyon izlenme almıştır.