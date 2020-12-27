Konuşan karga "Şakir" fenomen oldu...Papağan gibi konuşan karga görenleri hayrete düşürüyor
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Konuşan karga "Şakir" fenomen oldu...Papağan gibi konuşan karga görenleri hayrete düşürüyor

27.12.2020 10:45 | Son Güncelleme: 27.12.2020 11:18

Konuşan karga "Şakir" fenomen oldu.

Konuşan karga "Şakir" fenomen oldu...Papağan gibi konuşan karga görenleri hayrete düşürüyor

İSTANBUL - Pendik'te bir vatandaş tarafından beslenen ve papağan gibi konuşan 'Şakir' isimli kargayı görenler şaşkına dönüyor. Sosyal medyada paylaşılan Şakir'in videoları izlenme rekoru kırdı.

Pendik'te bir vatandaş tarafından sokak kedilerinin saldırısından kurtarılan yavru saksağan türü karganın, tedavi sürecinde muhabbet kuşu gibi konuşması görenleri şaşkına çevirdi. Kedilerin saldırıları sonrası kanatları zarar gören ve uçamayan Şakir'in "Ahmet, Şakir, aşkım, babacım" kelimelerini tekrar etmesi dikkat çekti.

Görüntüleri izlenme rekoru kırdı

7 aylık yavru kargaya konuşması için özel bir eğitim verilmediği ve evde bulunan sultan papağanının yanında konuşmaya başladığı öğrenildi. Şakir isimli karganın bakıcısıyla konuşması renkli görüntülere sahne oldu. Sosyal medyada paylaşılan videoların yayılması sonucu papağan gibi konuşan karga Şakir'in görüntüleri izlenme rekoru kırarak büyük beğeni topladı.

Konuşan karga 'Şakir' fenomen oldu...Papağan gibi konuşan karga görenleri hayrete düşürüyor
Konuşan karga 'Şakir' fenomen oldu...Papağan gibi konuşan karga görenleri hayrete düşürüyor
Konuşan karga 'Şakir' fenomen oldu...Papağan gibi konuşan karga görenleri hayrete düşürüyor
Konuşan karga 'Şakir' fenomen oldu...Papağan gibi konuşan karga görenleri hayrete düşürüyor
Konuşan karga 'Şakir' fenomen oldu...Papağan gibi konuşan karga görenleri hayrete düşürüyor
Konuşan karga 'Şakir' fenomen oldu...Papağan gibi konuşan karga görenleri hayrete düşürüyor
Konuşan karga 'Şakir' fenomen oldu...Papağan gibi konuşan karga görenleri hayrete düşürüyor
Konuşan karga 'Şakir' fenomen oldu...Papağan gibi konuşan karga görenleri hayrete düşürüyor
Konuşan karga 'Şakir' fenomen oldu...Papağan gibi konuşan karga görenleri hayrete düşürüyor
Konuşan karga 'Şakir' fenomen oldu...Papağan gibi konuşan karga görenleri hayrete düşürüyor
Konuşan karga 'Şakir' fenomen oldu...Papağan gibi konuşan karga görenleri hayrete düşürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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