Konukoğlu Ailesi'nden Adıyaman'a öğretmen Evi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konukoğlu Ailesi'nden Adıyaman'a öğretmen Evi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Konukoğlu Ailesi'nden Adıyaman'a öğretmen Evi

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ve AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Gaziantep'de SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Adil Konukoğlu'nu ziyaret etti.

GAZİANTEP (İHA) - Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ve AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Gaziantep'de SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Adil Konukoğlu'nu ziyaret etti.

Adıyaman'da yatırımlar dışında yaptıkları sosyal projeler ile öne çıkan Konukoğlu ailesi Adıyaman'ın en önemli ihtiyaçlarından bir tanesi olan öğretmen evi inşaat yapım işini üstlendi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Başkan Dağtekin, "Adıyaman'ımıza yaptıkları büyük yatırımlar dışında sosyal projelere de destek veren Konukoğlu ailesinden İlimize modern bir öğretmenevinin yapımı konusunda müjde aldık. Eğitim camiasının ihtiyaçlarını karşılayacak proje ile birlikte en iyi şekilde faydalanabilecektir. Kısa süre içerisinde başlanacak projenin ilimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mahmut Çuhadar, Adil Konukoğlu, Gaziantep, Adıyaman, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title