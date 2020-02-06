Kontrolsüz yola çıkan sürücü kazayı beraberinde getirdi

06.02.2020 14:45 | Son Güncelleme: 06.02.2020 14:45

DÜZCE(İHA) – Düzce'de gece saatlerinde meydana gelen kazada yola kontrolsüz çıkan sürücüye bir başka otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kaldırıma çıkan otomobili bayrak direği durdurdu. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.



Kaza, gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Kültür Mahallesi'nde Mehmet Akif Caddesi'nden D-100 istikametine gitmekte olan Pınar Çağla C.'nin 81 AE 888 kullandığı otomobil, Mehmet Akif Caddesine kontrolsüz çıkan 81 GC 800 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Pınar Çağla Can'ın kullandığı otomobil kaldırıma çıkarak Özel bir hastanenin bayrak direğine çarparak durabildi. Ölen ve yalananın olmadığı kazada maddi hasar oluşurken kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. - DÜZCE

Kaynak: İHA