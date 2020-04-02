Kontrolsüz kavşakta otomobiller çarpıştı: 1 yaralı Antalya'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Antalya'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erkan Alparslan'ın kullandığı 42 DDK 50 plakalı otomobil, kontrolsüz kavşakta Adem Tunç'un kullandığı 07 FZN 71 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada Erkan Alparslan'ın kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan Doğan Kaşıkara başını aracın camına çarpmak suretiyle yaralandı. Kaşıkara, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA