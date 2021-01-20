Kontrollü patlatmada zarar gören yerlerde hasar tespit çalışmaları devam ediyor
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Kontrollü patlatmada zarar gören yerlerde hasar tespit çalışmaları devam ediyor

20.01.2021 12:29 | Son Güncelleme: 20.01.2021 12:32
Kontrollü patlatmada zarar gören yerlerde hasar tespit çalışmaları devam ediyor

MERSİN'in Gülnar ilçesinde Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaatının yapıldığı bölgede dün gerçekleştirilen kontrollü patlatma sırasında yakın yerlerde zarar gören ev ve seralarda hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

MERSİN'in Gülnar ilçesinde Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaatının yapıldığı bölgede dün gerçekleştirilen kontrollü patlatma sırasında yakın yerlerde zarar gören ev ve seralarda hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Valilikten yapılan açıklamada vatandaşın zararının karşılanacağı duyuruldu. 

İnşaatı devam eden Akkuyu NGS bölgesinde dün gerçekleştirilen kontrollü patlatma sırasında yakın yerlerdeki bazı evlerin camları kırılırken, sıçrayan taş parçaları da seralara zarar verdi. Konuya ilişkin Mersin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, zarar tespit komisyonu kurulduğu ve vatandaşların zararının tazmin edileceği bildirildi.

Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı, Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar ve Cumhuriyet Başsavcı Tugay Çatlı, evleri hasar gören vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.Ekiplerin hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini anlatan Kaymakam Yunus Emre Bayraklı, vatandaşlara gereken desteğin sağlanacağını belirtti.

Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar da patlama sonucu can kaybı veya ciddi yaralanma olayı olmadığını kaydetti. Bölgede hasar tespit çalışmalarının yapıldığını kaydeden Ünüvar, "Allah'ın izniyle zararlar telafi edilecek. Bizler vatandaşlarımızın yanındayız. Patlatmadan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.


Kontrollü patlatmada zarar gören yerlerde hasar tespit çalışmaları devam ediyor
Kontrollü patlatmada zarar gören yerlerde hasar tespit çalışmaları devam ediyor
Kontrollü patlatmada zarar gören yerlerde hasar tespit çalışmaları devam ediyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa GÜMÜŞ

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