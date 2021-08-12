KONTROLLÜ GEÇİŞ SAĞLANACAK GÖZTEPE KAVŞAĞI HAKKINDA DUYURU
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KONTROLLÜ GEÇİŞ SAĞLANACAK GÖZTEPE KAVŞAĞI HAKKINDA DUYURU

KONTROLLÜ GEÇİŞ SAĞLANACAK GÖZTEPE KAVŞAĞI HAKKINDA DUYURU
Habermetre - Haberler | Toplum

Vatandaşlarımızın Dikkatine! Ali Çetinkaya Caddesi, Dr. Sadık Ahmet Bulvarı, Kaplanlı Caddesi, Dumlupınar Caddesi ve Mehmet Osman Sokak kesişiminde, Göztepe Tramvay Durağı kavşağında ESTRAM tarafından gerçekleştirilecek alt yapı çalışmaları sebebiyle 13 Ağustos 2021 Cuma 23.

Vatandaşlarımızın Dikkatine! Ali Çetinkaya Caddesi, Dr. Sadık Ahmet Bulvarı, Kaplanlı Caddesi, Dumlupınar Caddesi ve Mehmet Osman Sokak kesişiminde, Göztepe Tramvay Durağı kavşağında ESTRAM tarafından gerçekleştirilecek alt yapı çalışmaları sebebiyle 13 Ağustos 2021 Cuma 23. 30 ile 14 Ağustos 2021 Cumartesi 23. 30 saatleri arasında söz konusu kavşakta araç geçişleri kontrollü olarak sağlanacaktır. Belirtilen tarih aralığında sürücülerimizin alternatif güzergahları kullanmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.

Kaynak: Habermetre

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