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Kontrolden çıkan tır şantiye yolunda asılı kaldı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Kontrolden çıkan tır şantiye yolunda asılı kaldı

Çorum'un Osmancık ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, devrilmekten son anda kurtularak asılı kaldı.

OSMANCIK, ÇORUM (İHA) - Çorum'un Osmancık ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, devrilmekten son anda kurtularak asılı kaldı.

Kaza, Samsun-İstanbul D-100 karayolu Direkli (Badal) mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'a yük götüren 06 CHK 386 plakalı tır, sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği sonucu asfalt yoldan çıkarak tünel şantiyelerinin kurulduğu toprak alana girdi. Sürücü karayoluna tekrar dönmek isterken tırın çekicisi toprak alandaki tepenin ucunda asılı kaldı. Tırın asılı kaldığı yerden karayoluna düşmemesi facianın önüne geçti. Bir süre bulunduğu yerde asılı kalan tır, vinçler yardımıyla kurtarıldı.

(İsmail Kabakdere/İHA)

Kontrolden çıkan tır şantiye yolunda asılı kaldı

Kontrolden çıkan tır şantiye yolunda asılı kaldı

Kontrolden çıkan tır şantiye yolunda asılı kaldı

Kontrolden çıkan tır şantiye yolunda asılı kaldı

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Osmancık, Samsun, Çorum, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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