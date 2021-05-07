TIR'ın elektrik direğine çarpıp devrildiği kaza kamerada
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TIR'ın elektrik direğine çarpıp devrildiği kaza kamerada

Demirören Haber Ajansı / Mehmet DOĞANER - Haberler | Güncel

MERSİN'in Erdemli ilçesinde sağanak sırasında kontrolden çıkan TIR, yol kenarındaki elektrik direğine çarpıp devrildi.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde sağanak sırasında kontrolden çıkan TIR, yol kenarındaki elektrik direğine çarpıp devrildi. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, ilçenin Limonlu Mahallesi Esenpınar yolu yakınında meydana geldi. Mersin'den Antalya yönüne giden süt tozu yüklü Ali T. yönetimindeki 33 ABM 090 plakalı TIR, sağanak sırasında kontrolden çıkıp yol kenarındaki elektrik direğine çarparak arsaya devrildi. Sürücü yara almadan kurtulurken, polis ekipleri ikinci bir kazanın yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemi alındı.Bu arada kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


TIR'ın elektrik direğine çarpıp devrildiği kaza kamerada
TIR'ın elektrik direğine çarpıp devrildiği kaza kamerada
TIR'ın elektrik direğine çarpıp devrildiği kaza kamerada
TIR'ın elektrik direğine çarpıp devrildiği kaza kamerada
TIR'ın elektrik direğine çarpıp devrildiği kaza kamerada
TIR'ın elektrik direğine çarpıp devrildiği kaza kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet DOĞANER

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