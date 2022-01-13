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Kontrolden çıkan otomobil tarlaya yuvarlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kontrolden çıkan otomobil tarlaya yuvarlandı ADIYAMAN Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin tarlaya yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.

ADIYAMAN (İHA) - Kontrolden çıkan otomobil tarlaya yuvarlandı

ADIYAMAN Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin tarlaya yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bayram Çiçek idaresindeki 02 LE 486 plakalı Dacia marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Adıyaman- Kahta Karayolu Havalimanı Kavşağı yakınlarında tarlaya yuvarlandı. Meydana gelen kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Bayram Çiçek ile otomobilde bulunan Abdurrahman Eroğlu, Ali Çiçek ve Kamile Çiçek yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kontrolden çıkan otomobil tarlaya yuvarlandı

Kontrolden çıkan otomobil tarlaya yuvarlandı

Kontrolden çıkan otomobil tarlaya yuvarlandı

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İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Türkoğlu - Son Dakika Haberleri

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