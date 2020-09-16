Kontrolden çıkan otomobil takla atarak marketin önünde durdu: 2'si ağır 3 yaralı
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Kontrolden çıkan otomobil takla atarak marketin önünde durdu: 2'si ağır 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil takla atarak marketin önünde durdu: 2'si ağır 3 yaralı Diyarbakır'da aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen trafik kazasında, otomobil sürücüsü kavşağa yaklaşırken fren aldığı sırada yaklaşık 150 metre boyunca takla atarak bir marketin giriş kapısı önünde durdu.

16.09.2020 02:38 | Son Güncelleme: 16.09.2020 02:43

Kontrolden çıkan otomobil takla atarak marketin önünde durdu: 2'si ağır 3 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen trafik kazasında, otomobil sürücüsü kavşağa yaklaşırken fren aldığı sırada yaklaşık 150 metre boyunca takla atarak bir marketin giriş kapısı önünde durdu. Kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı, otomobil ise hurdaya döndü.

Kaza, Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Mahabad Bulvarında üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, aşırı hız yapan 06 DE 225 plakalı otomobil Mahabad bulvarında bulunan kavşağa geldiği sırada aşırı hızlı olduğundan kaynaklı araç sürücüsü M.I. frene basınca önce kavşağa çarptı, ardından da yaklaşık 150 metre takla atarak bir marketin giriş kapısı önünde durdu.

2'si ağır 3 kişi yaralı

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, olay yerine giderek araçta sıkışan 2'si ağır 3 yaralıya müdahale ederken, haber verilmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar vatandaşlar, sağlık ve polis ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarılarak ambulansla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kaza nedeniyle hurdaya dönen otomobilin parçaları yola savrulduğu görülürken, polis kazaya ile ilgili yaptığı çalışma sonrası çok yönlü inceleme başlattı.

Her gece kaza yaşanıyor

Öte yandan Marketin kapalı olması facianın yaşanmasını önlerken, çevredeki vatandaşlar söz konusu bölgede her ece kaza yaşandığını ve bunun bir an önce hız kesicilerle önlenmesi istediklerini belirttiler.

Kontrolden çıkan otomobil takla atarak marketin önünde durdu: 2'si ağır 3 yaralı

Kaynak: İHA

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