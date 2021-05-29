Son dakika: Küçükçekmece'de zincirleme kaza: 1 ağır yaralı
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Son dakika: Küçükçekmece'de zincirleme kaza: 1 ağır yaralı

İhlas Haber Ajansı / Medeni Topaloğlu - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Küçükçekmece'de zincirleme kaza: 1 ağır yaralı Küçükçekmece'de, seyir halindeki otomobil kontrolden çıkarak iki araca çarptı.

Küçükçekmece'de zincirleme kaza: 1 ağır yaralı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de, seyir halindeki otomobil kontrolden çıkarak iki araca çarptı. Meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Küçükçekmece Atakent Mahallesi Hürriyet Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Halkalı istikametine giden ve freni tutmayan İbrahim Karatay idaresindeki 34 AK 8629 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil önce kavşağı dönen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 GE 886 plakalı otomobile ardından refüje çıkarak Mehmet Halim Baş yönetimindeki 06 GC 44 87 plakalı otomobile yandan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 41 GE 886 plakalı otomobil de savrularak refüje çıktı. Kazada ismi henüz öğrenilemeyen sürücü ağır yaralandı. Diğer sürücüler ise kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ambulans yaralıyı ilk müdahalenin ardından Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Maddi hasarın meydana geldiği araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika: Küçükçekmece'de zincirleme kaza: 1 ağır yaralı
Son dakika: Küçükçekmece'de zincirleme kaza: 1 ağır yaralı
Son dakika: Küçükçekmece'de zincirleme kaza: 1 ağır yaralı
Son dakika: Küçükçekmece'de zincirleme kaza: 1 ağır yaralı
Son dakika: Küçükçekmece'de zincirleme kaza: 1 ağır yaralı
Son dakika: Küçükçekmece'de zincirleme kaza: 1 ağır yaralı
Son dakika: Küçükçekmece'de zincirleme kaza: 1 ağır yaralı
Son dakika: Küçükçekmece'de zincirleme kaza: 1 ağır yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Medeni Topaloğlu

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