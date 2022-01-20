KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL EVİN BAHÇESİNE UÇTU

ZONGULDAK (DHA) - ZONGULDAK'ta kontrolden çıkarak 10 metre yükseklikten evin bahçesine düşen otomobildeki sürücü ve eşi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Terakki Mahallesi Adnan Kahveci Sokak'ta meydana geldi. E.Ö.(50) yönetimindeki 67 AAE 611 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yaklaşık 10 metre yükseklikten bir evin bahçesine düştü. Ters dönen otomobilde bulunan sürücü E.Ö. ile eşi R.Ö. yaralandı. Yaralılar, kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken ihbar üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.