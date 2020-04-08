Kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu: 3 yaralı
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Koronavirüs, Bursa, 3. Sayfa

Kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu: 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu: 3 yaralı Vatandaşlar Covid-19'u umursamadan ekiplere yardım ettiler Bursa'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin dereye uçması sonucu 3 kişi yaralandı.

08.04.2020 08:56 | Son Güncelleme: 08.04.2020 08:57
Kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu: 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu: 3 yaralı

Vatandaşlar Covid-19'u umursamadan ekiplere yardım ettiler

BURSA - Bursa'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin dereye uçması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Millet Mahallesinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Yunusemre bulvarı istikametinden Atıcılar Mahallesi istikametine seyir halinde olan C.K. idaresindeki 16 AEK 913 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyeti kaybederek dereye uçtu. Araç içinde bulunan 3 arkadaş otomobilden kurtarılmalarını bekledi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 sağlık ve itfaiye ekipleri derenin içinde bulunan yaralıları bir saatlik çalışma sonucu otomobil içinden çıkarttı. Dereden yaralıları çıkarmaya çalışan 110 ekiplerine, korona virüsünü umursamadan vatandaşların gelip yardım etmesi dikkat çekti. Kazada sol bacağından yaralanan C.K. ve vücutlarında çeşitli kırıklar olan arkadaşları S.B. ve E.C., ilk müdahalenin ardından ambulansla Şevket Yılmaz Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri sosyal mesafe kuralına uymayıp yardım etmeye çalışan vatandaşlara "Bırakın biz işimizi yapalım, lütfen burayı açın" diyerek uyarıda bulundu. Derenin içine düşün otomobil ise vinçle çıkartıldı.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu: 3 yaralı

Kaynak: İHA

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Kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu: 3 yaralı
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