Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı
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Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı

05.03.2021 15:28 | Son Güncelleme: 05.03.2021 15:32
Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Alaca'dan Ankara'ya seyir halinden olan D.K. yönetimindeki 19 HF 007 plakalı otomobil Gökçam köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada sürücü ve yanında bulunan S.K. yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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