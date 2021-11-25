Kontrolden çıkan öğrenci servisi devrildi: 6 yaralı

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kontrolden çıkan öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta-Sincik karayolu Teymenli köyü yakınlarında Kadir Kelepçe (48) idaresindeki 02 D 8026 plakalı Ford marka öğrenci servisi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Meydana gelen kazada, sürücü Kadir Kelepçe ile araçta bulunan Dilara K. (16), Duygu T. (19), Helin K. (15), Aynur O. (17) ve Berfin K. (23) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince, ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN