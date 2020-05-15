Kontrolden çıkan motosiklet yolda yürüyen yayaya çarptı: 3 yaralı
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Kontrolden çıkan motosiklet yolda yürüyen yayaya çarptı: 3 yaralı

Manisa'nın Demirci ilçesinde motosikletin yolda yürüyen yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan motosiklet yolda yürüyen yayaya çarptı: 3 yaralı
15.05.2020 02:19 | Son Güncelleme: 15.05.2020 02:20

Manisa'nın Demirci ilçesinde motosikletin yolda yürüyen yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Kargınışıklar mahallesi istikametinden Küpeler mahallesi istikametine gitmekte olan 22 LJ 071 plakalı Ertan Akkavak (31) yönetimindeki motosiklet karşı yönden yaya olarak gelen Selçuk Yıldırım (16) isimli şahısa çarptı. Kazada yanında Selçuk Yıldırım'ın yanında bulunan abisi Kamil Yıldırım kazadan kendini kenara atarak kurtarabildi. Kazada motosiklet sürücüsü Ertan Akkavak (31) ve yanında bulunan Sezer Akkavak (18) yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112'ye ihbarda bulundu. Kısa sürede mahalleye ulaşan 112 Sağlık ekipleri kazada yaralanan 3 kişiyi devlet hastanesi acil servisine kaldırdı.

Başından ağır darbe alan motosiklet sürücüsü Ertan Akkavak, Salihli Devlet Hastanesine, Selçuk Yıldırım isimli yaralı şahıs Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan Sezer Akkavak'ın ise devlet hastanesinde tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Kaza ile ilgili Demirci İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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