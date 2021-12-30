Kontrolden çıkan motosiklet yan yattı: 1 yaralı - Haberler
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Kontrolden çıkan motosiklet yan yattı: 1 yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet yan yattı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkan motosiklet yan yattı.

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkan motosiklet yan yattı. Motosikletin üzerinden savrulan kadın sürücü yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında 4 Eylül Mahallesi Selim Sabahat Palanduz Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şehit Durmuş Güçlü Caddesi'nde seyir halindeki Berna Yağcı idaresindeki 45 AGR 665 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yan yattı. Motosiklet üzerinden savrulan sürücü yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Berna Yağcı, ambulansla Kula Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yağcı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MANİSA

Kontrolden çıkan motosiklet yan yattı: 1 yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet yan yattı: 1 yaralı

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