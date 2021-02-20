Kontrolden çıkan motosiklet önce ağaca sonra refüje çarptı: 1 ağır yaralı
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Kontrolden çıkan motosiklet önce ağaca sonra refüje çarptı: 1 ağır yaralı

20.02.2021 06:53 | Son Güncelleme: 20.02.2021 06:57
Kontrolden çıkan motosiklet önce ağaca sonra refüje çarptı: 1 ağır yaralı

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde sürücünün kontrolünü kaybettiği motosiklet önce ağaca sonra refüje çarptı.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde sürücünün kontrolünü kaybettiği motosiklet önce ağaca sonra refüje çarptı. Kazada ağır yaralanan sürücü Abdulhaluk Şahin (29) hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Halide Edip Adıvar Caddesi Üçyol-Buca istikametinde yaşandı. Abdulhaluk Şahin idaresindeki 35 APZ 498 plakalı motosiklet, sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu önce ağaca ardından refüje çarptı. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yolda önlem alırken, sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı.Şahin, ilk müdahalinin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şahin'in durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, kazada yaralanan Şahin'in kask takmadığı ileri sürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturması başlattı.


- İzmir
Kontrolden çıkan motosiklet önce ağaca sonra refüje çarptı: 1 ağır yaralı
Kontrolden çıkan motosiklet önce ağaca sonra refüje çarptı: 1 ağır yaralı
Kontrolden çıkan motosiklet önce ağaca sonra refüje çarptı: 1 ağır yaralı
Kontrolden çıkan motosiklet önce ağaca sonra refüje çarptı: 1 ağır yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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