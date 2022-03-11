Kontrolden çıkan minibüs devrildi: 14 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kontrolden çıkan minibüs devrildi: 14 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Kontrolden çıkan minibüs devrildi: 14 yaralı

Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs devrildi.

MALATYA (İHA) - Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs devrildi. Kazada 14 kişi yaralandı.

Kaza, Arapgir - Keban karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasan G. (38) yönetimindeki 23 ABF 026 plakalı Ford marka minibüs, kar yağışının da etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Yan yatan araçta sürücü ile birlikte İlker G., Deniz G., Bülent Y., Tuncay A., Mustafa Ç., Bayram E., Sevcan G.,Hülya B., Paşa E., Hasan D., Celal G., Rıza D., Berkan K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kontrolden çıkan minibüs devrildi: 14 yaralı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Malatya, Minibüs, Ford, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title