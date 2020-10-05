Kontrolden çıkan lüks otomobil defalarca takla attı: 3 yaralı

Maltepe sahil yolunda süratli bir şekilde Kadıköy istikametinde seyir halinde olan lüks otomobil henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sürücüsünün kontrolünden çıkıp defalarca takla attı. Yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabilen otomobil hurdaya dönerken içindeki üç kişiyi çevredeki vatandaşlar kurtardı.

İstanbul'da Maltepe sahil yolunu savaş alanına çeviren trafik kazası saat 23.00 sıralarında Yalı Mahallesi, sahil şeridi Kadıköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kadıköy istikametine süratli bir şekilde seyir halinde olan 34 JT 2558 plakalı lüks marka otomobil henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sürücüsünün kontrolünden çıkarak içerisindeki üç kişiyle birlikte defalarca takla attı.

YARALILARI KURTARMAK İÇİN ZAMANALA YARIŞTILAR

Metrelerce sürüklenen lüks otomobil bariyerlere çarparak durabilirken çevredeki vatandaşlar araç içerisindekileri çıkartmak için zamanla yarıştı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar çevredeki en yakın hastaneye götürülürken Maltepe itfaiyesine bağlı ekipler araçta yakıt sızıntısını kontrol etti.

GÜVANLİK AMAÇLI SAHİL YOLU KAPATILDI

Polis ekiplerinin olası bir ikinci kaza yaşanmaması için güvenlik önlemi aldığı gözlemlenirken yüzlerce vatandaşın kaza sonrası hurdaya dönen lüks otomobili düz hale getirdiği anlarda vatandaşın cep telefonu kamerasına dakika dakika yansıdı. Yaklaşık yirmi dakika sonra tekrardan trafiğe açılan sahil yolunda bariyerlerin hali kazanın ne derece büyük olduğunu gözler önüne sererken çevredeki vatandaşlar otomobil içerisinden çıkan yaralı vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı