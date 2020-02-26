Kontrolden çıkan kamyonet evin bahçesine girerek durabildi, 1 yaralı
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Kontrolden çıkan kamyonet evin bahçesine girerek durabildi, 1 yaralı

Bilecik'te otomobil ile çarpıştıktan sonra kontrolden çıkan kamyonet bir evin bahçesine girerek durabilirken, meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

26.02.2020 12:35 | Son Güncelleme: 26.02.2020 12:35
Kontrolden çıkan kamyonet evin bahçesine girerek durabildi, 1 yaralı

'te otomobil ile çarpıştıktan sonra kontrolden çıkan kamyonet bir evin bahçesine girerek durabilirken, meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Bilecik merkez Güner Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan Halil Çaldemir (61) idaresindeki 11 EH 727 plakalı otomobil ile Nilüfer Caddesi üzerinde seyir halinde Murat Esen (32) yönetimindeki 11 AAB 214 plakalı ticari kamyonet iki caddenin kesiştiği noktada çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile kontrolden çıkan kamyonet, Nizamettin Ünal'a ait evin bahçesine girerek kiraz ağacına çarparak boşluğa düştü. Kazada otomobil sürücüsü Halil Çaldemir yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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