Kontrolden çıkan kamyonet dehşet saçtı: 2 ölü, 4 yaralı



DENİZLİ – Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin karşı şeride geçerek bir tır ve otomobille çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sularında Denizli'nin Pamukkale ilçesi Ankara yolu üzeri Pınarkent Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli istikametine giden Ramazan K. yönetimindeki 20 N 0185 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak orta refüjü geçtikten sonra karşı şeride geçti. Kontrolden çıkan kamyonet bu şeritte Honaz yönüne seyir halinde olan Şenol Bora'nın kullandığı 20 ADS 59 plakalı tır ile ardından Sinan Çoban'ın kullandığı 48 F 7137 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, tır sürücüsü Şenol Bora, kamyonet sürücüsü Ramazan K., otomobilin sürücüsü Sinan Çoban, Ayşe Çoban yaralanırken, Çoban'ın kullandığı otomobilde bulunan Fazilet Çoban ve Ömer Çoban olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada kamyonet ve otomobil hurdaya dönerken, çevreden kazayı gören vatandaşlar hemen 112 Acil Servisine bilgi verdi. Olay yerine hemen sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Jandarmanın geniş güvenlik aldığı karayolu yaklaşık 3 saat trafik tek şeritten sağlandı. Hayatını kaybeden yolcu Ömer Çoban ile Fazilet Çoban'ın cesedi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Cesetlerin kaldırılmasının ardından kaza yapan araçlar yoldan kaldırıldı. Yol, temizlik çalışmalarının ardından trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.