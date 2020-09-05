Kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole devrildi: 12 yaralı
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Kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole devrildi: 12 yaralı

Diyarbakır'da, kontrolden çıkan aracın şarampole devrilmesi sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 12 kişi yaralandı.

05.09.2020 21:38 | Son Güncelleme: 05.09.2020 23:07

Diyarbakır'da, kontrolden çıkan hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 12 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Sur ilçesine bağlı Sarıcak Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Diyarbakır'a giden sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 06 RYK 71 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile birlikte toplam 12 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan ve aralarında çocukların da bulunduğu 12 yaralı, ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole devrildi: 12 yaralı

Kaynak: DHA

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