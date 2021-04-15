Kontrolden çıkan hafif ticari araç berber salonuna girdi: 2 yaralı

İzmir'in Bornova ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın berber salonuna girmesi sonucu sürücü ve iş yerindeki 1 kişi yaralandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın berber salonuna girmesi sonucu sürücü ve iş yerindeki 1 kişi yaralandı.

Kamil Tunca Caddesi'nde seyir halindeki 35 HA 1232 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak cadde üzerindeki berber salonuna girdi.

Dükkan sahibi Adem Çetin'in bir müşterisinin saçını kestiği sırada yaşanan kazada, henüz kimlik tespiti yapılamayan sürücü araç içinde sıkıştı. İş yerinde bulunan 1 kişi de kırılan camların kafasına gelmesi sonucu hafif yaralandı.

İtfaiye ekiplerinin çıkardığı sürücü, ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken diğer yaralı ayakta tedavi edildi.

Öte yandan hafif ticari aracın berber salonuna girme anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına da yansıdı.

İş yeri sahibi Çetin, AA muhabirine, müşterisini tıraş ederken bir anda bomba patlamış gibi ses duyduklarını, arkalarına baktıklarında bir aracın dükkanına girdiğini gördüklerini söyledi.

Sürücünün kazada yaralandığını belirten Çetin, "Elimiz ayağımız titredi. Çok kötüydü. Anlatılmaz yaşanır dedikleri bu olsa gerek. Biz bomba patladı sandık. Müşterim yaralanmadı ama dükkanda duran bir arkadaşımın kafasına cam parçası geldi. Tadilata başladık." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör