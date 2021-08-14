Kontrolden çıkan araç takla attı: 1 yaralı
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Kontrolden çıkan araç takla attı: 1 yaralı

Kontrolden çıkan araç takla attı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan ticari araç takla attı.

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan ticari araç takla attı. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, Sazlıköy Mahallesi girişinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 ZT 7312 plakalı ticari araç sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Takla atan araç yol kenarındaki taşlara çarparak durabildi. Kazada ismi öğrenilemeyen araç sürücüsü yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırılırken, araç da çekici ile yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kontrolden çıkan araç takla attı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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