Kontrolden çıkan araç düğün salonunun duvarına çarptı: 1'i ağır 4 yaralı
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Kontrolden çıkan araç düğün salonunun duvarına çarptı: 1'i ağır 4 yaralı

Kontrolden çıkan araç düğün salonunun duvarına çarptı: 1'i ağır 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bir düğün salonunun duvarına çarparak durabildi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bir düğün salonunun duvarına çarparak durabildi. Kazada 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Kaza, Adapazarı ilçesi Yağcılar Mahallesi 15 Temmuz Bulvarı üzerinde bulunan bir düğün ve toplantı salonu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.Y. idaresindeki 35 MCL 35 plakalı Skoda marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç, düğün salonunun duvarına çarparak durabildi. Meydana gelen kazada sürücü O.Y. ve isimleri henüz öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kazayı görerek olay yerine gelen vatandaş Erkan Duman, "Kazayı gördüm, aşağıya indim. Tahminimce yolda hızlı bir şekilde geliyordu ve virajı alamayıp duvara girmiş. Geldiğimde 1 kişi ayakta, 2 kişi yerde ve 1 kişi de arabanın içerisinde yatıyordu. Ama bir tanesinin durumunun ağır olduğunu söylediler. Ambulanslar aldı götürdü, toplam 4 yaralı vardı" dedi. - SAKARYA

Kontrolden çıkan araç düğün salonunun duvarına çarptı: 1'i ağır 4 yaralı
Kontrolden çıkan araç düğün salonunun duvarına çarptı: 1'i ağır 4 yaralı
Kontrolden çıkan araç düğün salonunun duvarına çarptı: 1'i ağır 4 yaralı
Kontrolden çıkan araç düğün salonunun duvarına çarptı: 1'i ağır 4 yaralı
Kontrolden çıkan araç düğün salonunun duvarına çarptı: 1'i ağır 4 yaralı
Kontrolden çıkan araç düğün salonunun duvarına çarptı: 1'i ağır 4 yaralı
Kontrolden çıkan araç düğün salonunun duvarına çarptı: 1'i ağır 4 yaralı
Kontrolden çıkan araç düğün salonunun duvarına çarptı: 1'i ağır 4 yaralı
Kontrolden çıkan araç düğün salonunun duvarına çarptı: 1'i ağır 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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