Kontrolden çıkan araç ağaca çarparak durabildi
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Kontrolden çıkan araç ağaca çarparak durabildi

Malatya'da direksiyon hakimiyetini kaybeden bir araç, yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi.

25.02.2020 10:36 | Son Güncelleme: 25.02.2020 10:36
Kontrolden çıkan araç ağaca çarparak durabildi

'da direksiyon hakimiyetini kaybeden bir araç, yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Kazada yaralana sürücü ise sıkıştığı araçtan itfaiye yardımı ile kurtarıldı.


Sabaha karşı Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde yaşanan olayda, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil yol kenarındaki refüjde bulunan ağaca çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine kısa sürede sağlık ekipleri sevk edilirken, araçta bulunan ismi öğrenilemeyen sürücü ise itfaiye ekiplerinin yardımı ile çıkarıldı.


Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, 112 Sağlık Ambulansı ile hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA
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