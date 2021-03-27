Konteynerin tabanını güçlendirmek için çukura giren talihsiz adam göçük altında kalarak yaşamını yitirdi
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Konteynerin tabanını güçlendirmek için çukura giren talihsiz adam göçük altında kalarak yaşamını yitirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'de bağ evinde bulunan konteynırın tabanını güçlendirmek için 3 metrelik çukura giren Cengiz B., adlı şahıs, toprak kayması sonucu çukurda mahsur kaldı. Ekipler, 1 saat boyunca süren kurtarma çalışması sonrası talihsiz adamın cansız bedenine ulaştı.

Kayseri'nin Sakar Esmecik Caddesi Aydıncı Sokak üzerinde meydana gelen olayda Cengiz B. (38) konteynerinin tabanını sağlamlaştırmak için arkadaşları ile kendisine ait bağa gitti. Konteyner tabanına doğru açılan yaklaşık 3 metrelik çukura giren Cengiz B., toprak kayması sonucu çukurda mahsur kaldı.

TOPRAĞIN ALTINDAN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmalarının ardından toprağın altında kalan Cengiz B.'nin cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konteynerin tabanını güçlendirmek için çukura giren talihsiz adam göçük altında kalarak yaşamını yitirdi
Konteynerin tabanını güçlendirmek için çukura giren talihsiz adam göçük altında kalarak yaşamını yitirdi
Konteynerin tabanını güçlendirmek için çukura giren talihsiz adam göçük altında kalarak yaşamını yitirdi
Konteynerin tabanını güçlendirmek için çukura giren talihsiz adam göçük altında kalarak yaşamını yitirdi
Konteynerin tabanını güçlendirmek için çukura giren talihsiz adam göçük altında kalarak yaşamını yitirdi
Konteynerin tabanını güçlendirmek için çukura giren talihsiz adam göçük altında kalarak yaşamını yitirdi
Konteynerin tabanını güçlendirmek için çukura giren talihsiz adam göçük altında kalarak yaşamını yitirdi
Konteynerin tabanını güçlendirmek için çukura giren talihsiz adam göçük altında kalarak yaşamını yitirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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