Kontakt lens kullananlara havuza ve denize girerken "dikkatli olun" uyarısı
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Kontakt lens kullananlara havuza ve denize girerken "dikkatli olun" uyarısı

Anadolu Ajansı / Gülsem Adam - Haberler | Güncel

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ünal, kontakt lensle denize ve havuza girenlerde körlüğe kadar giden sağlık sorunları ortaya çıkabileceğini bildirildi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ünal, kontakt lensle denize ve havuza girenlerde körlüğe kadar giden sağlık sorunları ortaya çıkabileceğini bildirildi.

Ünal, AA muhabirine, kontakt lenslerin kullanılmasının başlı başına enfeksiyonlar için bir risk faktörü oluşturduğunu söyledi.

Solüsyona konulan lenslerin hijyenik şartlarda takıldıktan sonra akşam çıkarılıp yeni solüsyonun içine bırakılması gerektiğini aktaran Ünal, lens kullanan herkesin bu tür hijyen kurallarına uyması gerektiğini bildirdi.

Buna rağmen özellikle yaz aylarında denize, havuza ve banyoya lensle girilmesi sonrası gözde oluşan enfeksiyon riskiyle çok karşılaştıklarını vurgulayan Ünal, "Hastaların lensleri gözlerindeyken havuza veya denize girmeleri enfeksiyon oluşturup göz kaybına neden olabilir. Tedaviye cevap veremeyecek dirençli enfeksiyonlar için önemli bir risk faktörü." dedi.

Ünal, denizde, havuzda veya banyo suyunda bile bulunan bazı enfeksiyon ve mantar türlerinin kontakt lens kullananlara daha fazla zarar verdiğini ifade etti.

Göze giren sudan enfeksiyon oluşabiliyor

Gözde kontakt lens varken hijyene daha çok dikkat etmek gerektiğini vurgulayan Ünal, şöyle konuştu:

"Banyo yapmak hatta yüzümüzü yıkama sırasında bile gözümüze giren sudan enfeksiyon oluşabilir. Kişiler hijyene dikkat etmediği sürece körlüğe kadar götürebilir. Bazı enfeksiyon ve mantar türleri var. Bunlara tanıyı koysak, uygun tedaviye başlasak bile mikrop tedaviye dirençli oluyor, hastanın tamamen görme kaybına yol açacak kadar ciddi bir sonuçla karşı karşıya kalabiliyoruz. Bir kere dahi denize, havuza ve banyoya gözde lens bulunurken girmek riskli. Bazı hastalarımız, 'Hocam ben çok defa bu şekilde denize girdim ama bir şey olmadı.' diyor ama daha önce olmaması bundan sonra olmayacağı anlamına gelmiyor."

Ünal, lenslerdeki mikrop olayının bütün mevsimlerde görüldüğünü ama bu tür vakalarla daha çok deniz ve havuza girilen yaz mevsiminde karşılaştıklarını kaydetti.

Kontakt lens kullananlara havuza ve denize girerken 'dikkatli olun' uyarısı
Kontakt lens kullananlara havuza ve denize girerken 'dikkatli olun' uyarısı
Kontakt lens kullananlara havuza ve denize girerken 'dikkatli olun' uyarısı
Kontakt lens kullananlara havuza ve denize girerken 'dikkatli olun' uyarısı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

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