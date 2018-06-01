Acun Ilıcalı Müjdeyi Verdi, Hakan Hatipoğlu Baba Oluyor

Yarışmacıların aileleri ve sevdikleriyle birlikte zaman geçirme şansını yakaladıkları ödül oyununda kazanan taraf olan gönüllüler takımı sevdikleriyle hasret giderdi. Kameralara yansıyan görüntülerde duygusal anlar yaşanırken, fragmanın sonunda yayınlanan bir görüntü izleyenlerin aklına 'Gizem Hatipoğlu hamile mi?' sorusunu getirdi.

"HAYATIMDA EN ÇOK İSTEDİĞİM ŞEY"

Dün akşam yayınlanan ada konseyinde Acun Ilıcalı'nın "Hakan çok güzel bir sürprizle karşılaştı" demesinin ardından konuşan Hakan, "Hayatımda belki en çok istediğim, en çok beklediğim en büyük duygulardan birini bu ödülle yaşama fırsatı buldum. Çok da bahsetmek istemiyorum ama çok da mutluyum. Artık Kıbrıs'a gitmek ve şampiyon olmak için daha büyük bir nedenim var" dedi.

SOSYAL MEDYA SALLANDI

Sosyal medyada dün akşam özellikle bu konuda bir çok tweet atılırken, Gizem'in hamile olup olmadığı yarışmacıyı sevenler tarafından merak edildi.

İşte çift hakkında atılan bazı tweetler: