Acun Ilıcalı Müjdeyi Verdi, Hakan Hatipoğlu Baba Oluyor
Survivor yarışmasının bu akşam yayınlanacak bölümün fragmanında Hakan'ın eşine sarılarak mutluluktan ağlaması ve ada konseyinde Acun Ilıcalı'nın "Hakan çok güzel bir sürprizle karşılaştı" demesi akıllara çiftin bebek beklediği ihtimalini getirdi.
Yarışmacıların aileleri ve sevdikleriyle birlikte zaman geçirme şansını yakaladıkları ödül oyununda kazanan taraf olan gönüllüler takımı sevdikleriyle hasret giderdi. Kameralara yansıyan görüntülerde duygusal anlar yaşanırken, fragmanın sonunda yayınlanan bir görüntü izleyenlerin aklına 'Gizem Hatipoğlu hamile mi?' sorusunu getirdi.
"HAYATIMDA EN ÇOK İSTEDİĞİM ŞEY"
Dün akşam yayınlanan ada konseyinde Acun Ilıcalı'nın "Hakan çok güzel bir sürprizle karşılaştı" demesinin ardından konuşan Hakan, "Hayatımda belki en çok istediğim, en çok beklediğim en büyük duygulardan birini bu ödülle yaşama fırsatı buldum. Çok da bahsetmek istemiyorum ama çok da mutluyum. Artık Kıbrıs'a gitmek ve şampiyon olmak için daha büyük bir nedenim var" dedi.
SOSYAL MEDYA SALLANDI
Sosyal medyada dün akşam özellikle bu konuda bir çok tweet atılırken, Gizem'in hamile olup olmadığı yarışmacıyı sevenler tarafından merak edildi.
İşte çift hakkında atılan bazı tweetler:
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allah bağışlasın ama yinede kayda değer haber değil.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Haber diye sundugunuz seye bak! Banane hakan baba oluyosa. Benim ülkemin derdi bu mu. Şöyle insanları haber yapmak habercilik değil. Sırf yorum yapmak için girdim haberin içeriğini bile okumadım. Yazık yahu..Cevap Yaz Yayından Kaldır
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O yetmedi birde Veledi ile mi bu ara bu çocuk nasıl ne ara oldu?Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Çok uzun zamandır çocuk sahibi olmak istiyorlarmış. İftiraların başlıca hemen aklıma geldi. Tüp bebek yapmış olabilirler. Hayırlı olsun ana babalı büyüsünCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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acun müjdeyi verdi vadandaş biraz daha oy yollasın acun yolunu bulsunCevap Yaz Yayından Kaldır