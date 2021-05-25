Konserveden zehirlenen adam hastaneye kaldırıldı
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Konserveden zehirlenen adam hastaneye kaldırıldı

Konserveden zehirlenen adam hastaneye kaldırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişi gıda zehirlenmesinden hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişi gıda zehirlenmesinden hastaneye kaldırıldı. Nadir görülen bakteri tespit edilen hasta yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Kdz. Ereğli ilçesinde Servet A. (32) yediği yemeğin ardından fenalaştı. Servet A.'nın fenalaşması üzerine yakınları tarafından 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Adrese kısa sürede ulaşan ekipler, gıda zehirlenmesi yaşayan adamı ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Kdz. Ereğli Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Servet A.'nın nadir görülen bakteri olan botulizm hastalığına yakalandığı tespit edildi. Servet A. İçin ekipler seferber olurken, daha sonra ilçede bulunan özel hastaneye sevk edildi.

Zehirlenen Servet A. Yoğun bakımda tedavi altına alındı. - ZONGULDAK

Konserveden zehirlenen adam hastaneye kaldırıldı
Konserveden zehirlenen adam hastaneye kaldırıldı
Konserveden zehirlenen adam hastaneye kaldırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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