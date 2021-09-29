Konserinde dans eden Yıldız Tilbe, kıyafetini azizliğine uğrayınca iç çamaşırı gözüktü - Haberler Magazin
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Konserinde dans eden Yıldız Tilbe, kıyafetini azizliğine uğrayınca iç çamaşırı gözüktü

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Önceki akşam Harbiye'de konser veren Yıldız Tilbe, kıyafetinin azizliğine uğradı. Dans ederken bir anda kıyafeti açılan Tilbe'nin iç çamaşırı göründü. Apar topar kendisini toplamaya çalışan şarkıcı, kıyafetinin kollarını çıkartarak bağladı.

Bayhan Prodüksiyon organizasyonuyla gerçekleşen "Harbiye Yıldızlar Geçidi" konser serisi eylül ve ekimde ilgi gören konserleri ile devam ediyor. Bu yaz sezonunda en çok konser veren kadın sanatçılarının başında gelen Yıldız Tilbe de sahnede talihsiz bir olay yaşadı.

BİR ANDA İÇ ÇAMAŞIRI GÖZÜKTÜ

Çılgın danslarıyla tanınan şarkıcı, sahneye tasarım renkli pantolonu ve turuncu büstiyeri ile sahneye çıkınca olanlar oldu. Bir ara zıplayarak dans eden Tilbe'nin büstiyeri aşağı kaydı ve iç çamaşırı göründü. Bir anda panikleyen Tilbe, apar topar büstiyerin kollarını çıkartarak göğüs kısmında bağladı. Tilbe'nin o hallerini gören izleyiciler ise gülmekten kendini alıkoyamadı.

Ünlü sanatçıyı izlemeye gelenler arasında Aşkım Kapışmak, fenomen dizi Eşkıya Dünya'ya Hükümdar Olmaz oyuncuları Mazhar Alican Uğur ve Tevfik Erman Kutlu da vardı.

Konserinde dans eden Yıldız Tilbe, kıyafetini azizliğine uğrayınca iç çamaşırı gözüktü

Konserinde dans eden Yıldız Tilbe, kıyafetini azizliğine uğrayınca iç çamaşırı gözüktü

Konserinde dans eden Yıldız Tilbe, kıyafetini azizliğine uğrayınca iç çamaşırı gözüktü
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Ecem Altan
Ecem Altan
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Haber: Konserinde dans eden Yıldız Tilbe, kıyafetini azizliğine uğrayınca iç çamaşırı gözüktü - Haberler Magazin
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