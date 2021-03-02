Kontrollü yeni normalleşmede ilk gün sona erdi
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Kontrollü yeni normalleşmede ilk gün sona erdi

02.03.2021 20:27 | Son Güncelleme: 02.03.2021 20:36
Kontrollü yeni normalleşmede ilk gün sona erdi

İSTANBUL'da, 'kontrollü yeni normalleşme'de ilk gün sona erdi.

İSTANBUL'da, 'kontrollü yeni normalleşme'de ilk gün sona erdi. Bugünden itibaren yüzde 50 kapasiteyle hizmet vermeye başlayan restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı ve pastaneler, 19.00 itibarıyla müşteri kabul etmezken, gel-al ya da paket servisi hizmetine devam etti. Müşterilerini özlediklerini söyleyen işletme sahipleri alınan karardan memnun olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam kabine toplantısı sonrası ayrıntılarını açıkladığı 'kontrollü yeni normalleşme'de ilk gün sona erdi. İstanbul'da, kontrollü yeni normalleşme kapsamında 07.00-19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasiteyle hizmet vermeye başlayan restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi işletmelerin bir kısmı 12 saatin ardından kapanırken, bazı işletmeler ise paket servise döndü. 

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde faaliyet gösteren bir lokantada çalışan Mehmet Civek, müşterilerle tekrar bir araya geldikleri için memnun olduklarını belirterek "Sabah 07.00 ile akşam 19.00 arasında faaliyetlerimiz sürüyor. Yüzde 50 kapasiteyle içeriye müşteri almaya başladık. Müşterilerimize daha iyi hizmet vermek istiyoruz. Paket servis zor oluyor. Biz gelen müşterilerimize akşam 19.00'a kadar en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Müşterilerimizi özledik" dedi.Kasımpaşa'da bulunan bir lokanta işletmecisi Naciye Yıldız ise "Tüm halkımızın bu uygulamaya uymasını talep ediyorum. Müşterilerimizin bize ısrarcı olmamasını istiyorum. Tüm işletmelerin kurallara uymasını istiyorum. 19.00 itibarıyla kapatacağız. 21.00'e kadar paket servisimiz devam edecek. O saatten sonra tamamen kapatacağız" diye konuştu.Restoranlarda yemek yemeyi özlediğini ifade eden bir müşteri de şunları söyledi: "Araçlarda yiyorduk çoğu zaman ya da paket servisi alıyorduk. Özledik bunları, güzel oldu. İnşallah devam eder. Kurallara uyuyoruz, kurallar çerçevesinde devam ediyoruz."

- İstanbul
Kontrollü yeni normalleşmede ilk gün sona erdi
Kontrollü yeni normalleşmede ilk gün sona erdi
Kontrollü yeni normalleşmede ilk gün sona erdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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