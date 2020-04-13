Konjonktür ne demek? Konjonktür anlamı ne? Konjonktür nasıl yazılır?
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Siyaset, Güncel

Konjonktür ne demek? Konjonktür anlamı ne? Konjonktür nasıl yazılır?

Siyaset gündeminde sık sık kullanılan konjonktür terimi, vatandaşların merak konusu oluyor? Peki, konjonktür anlamı ne? Konjonktür nasıl yazılır? Konjonktür ne demek?

13.04.2020 09:26 | Son Güncelleme: 13.04.2020 09:38
Konjonktür ne demek? Konjonktür anlamı ne? Konjonktür nasıl yazılır?

Konjonktür kavramı siyaset gündeminde sık sık ifadelerde kullanılıyor. Vatandaşların merak konusu haine gele konjonktür kelimesi hakkında konjonktür ne demek? Konjonktür anlamı ne? Konjonktür nasıl yazılır?

KONJONKTÜR NE DEMEK?

Konjonktür:

Fransızca conjoncture

1. isim Geçerli durum.

2. isim Her türlü durum ve şartın ortaya çıkardığı sonuç:

"Seçim konjonktürü böyle ülkelerde bazen pek duygusal, pek yüzeysel faktörlerle değişebilir." - Haldun Taner

SEO Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
SEO Editörü
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