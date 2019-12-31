Kongreye giden deveciler başkanlarını değiştirdi

31.12.2019 10:54 | Son Güncelleme: 31.12.2019 11:00

Merkezi Aydın'da bulunan Deveciler Federasyonu kongreye gitti. Sandık başına giden deveciler Federasyon Başkanları olan aynı zamanda İncirliova Belediye Başkanı Aytekin kayayı değiştirerek Ögür Dülger'i seçti. Kongrede çeşitli kararlar alınırken deveciler, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 'somut olmayan kültürel miras' paylarını almak ve tüm develere kimlik verilmesi için çalışma yapacaklarını belirttiler.



Aydın Efeler İlçe Merkezi'nde Işıklı'da bulunan Deveciler Kıraathanesi'nde gerçekleştirilen genel kurula Türkiye'nin değişik illerinde bulunan Deveciler Derneği'nin genel kurul üyeleri katıldı. Kongrede Federasyon'un mevcut Başkanı ve aynı zamanda İncirliova Belediye Başkanı olan Aytekin Kaya ile Germencik Ortaklar Mahallesi devecilerinden Özgür Dülger aday oldu.



Akşam saatlerine kadar devam eden genel kuruldu, zaman zaman ateşli konuşmalar yapıldı. Federasyonunun kurucusu olan Metin Çetin, kongrede yaptığı konuşma ile mevcut Başkan Aytekin Kaya'ya sitem ederek ekmeğini devecilikten kazanan bazı gariban vatandaşların haklarının yendiğini belirterek, başkan Kaya'ya sitem etti.



Kongrede, aynı ilçe sınırlarında birden faza devecilik derneğinin daha az faaliyet göstereninin kapatılması gündeme gelirken, Kültür Bakanlığı'ndan devecilere somut olmayan kültürel miras payının ödenmesi için girişimlerde bulunulması karara bağlandı. Bu arada develerin kızgınlık döneminin sona erdiği mart ayından itibaren de Türkiye'deki tüm pehlivan develerin kimliklendirilmesi için çalışma başlatılması yönünde karar alındı.



Konuşmaların ardından gidilen seçimlerde Türkiye Deveciler Federasyonu başkanlığına Özgür Dülger getirildi. Kongrede oldukça güçlü görünen mevcut başkan ve aynı zamanda devecilerin en yoğun olduğu bölge olan İncrliova'nın da belediye başkanı Aytekin Kaya 54 oy alırken, rakibi Özgür Dülger 72 oy aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA